Un Standard lamentable prend l'eau face à une Union brillante

Si vous êtes supporter d'Arsenal et du Standard, vous aurez vécu un difficile samedi. Les Rouches ont pris une gifle au Parc Duden.

Battue au KV Malines, l'Union Saint-Gilloise a connu un coup d'arrêt dans ce qui était juste là un parcours presque sans faute pour les promus et veut désormais relever la tête pour un homme : Felice Mazzù, qui a perdu sa maman la semaine passée. La minute de silence et d'applaudissements en son hommage est poignante, mais il y a fort à faire pour l'USG : le Standard enchaîne depuis deux semaines (6/6) et rien n'augure de ce qui arrivera ce samedi soir.

Peeters en perdition

Pour l'occasion, Mbaye Leye renforce le milieu de terrain : aux côtés de Cimirot et Raskin est aligné le petit nouveau, Daouda Peeters. Malheureusement pour lui, le transfuge de la Juventus va complètement passer à côté de sa première titularisation. De perte de balle en perte de balle, il laisse Vanzeir, Lapoussin et Lynen se balader, aux dépens d'un Hugo Siquet qui prend lui aussi le bouillon. Lâché par Sissako, c'est Peeters qui commet la faute fatale sur Deniz Undav, parti au but : le coup-franc donné par Casper Nielsen est repoussé par le mur, mais le Danois renvoie une vraie fusée dans les filets de Bodart (1-0, 23e).

Nielsen frôle le doublé d'abord d'une frappe culottée sur un dégagement des poings de Bodart, puis presque à la conclusion d'une action limpide emmenée par Vanzeir et Lynen. Ce n'est que partie remise pour l'Union : sur une énième approximation, cette fois de Bodart au pied, les Rouches sont deuxièmes sur le ballon et Dante Vanzeir est à la conclusion d'un ballon de Lynen (39e, 2-0). Côté liégeois, on se sera contenté d'un coup-franc idéalement placé obtenu par Gavory ... et envoyé hors du stade par Selim Amallah (28e). Pour le reste, c'est le néant à la pause.

Changement de plan

Aveu d'échec de Leye à la pause : trois joueurs ne remonteront pas sur le terrain. Peeters, Siquet et Raskin cèdent leur place à Rafia, Fai et Dragus, soit une formation plus offensive qui laissera le pauvre Klauss moins isolé devant. Mais la catastrophe continue derrière : une faute côté droit et Dante Vanzeir reprend magistralement le coup-franc plat du pied (3-0, 51e).

Rafia et Dragus tentent d'amener un peu de folie devant en combinant, le Roumain tentant notamment une aile de pigeon optimiste (63e). Rien qui permette au Standard de sortir du marasme, au contraire : sur un nouveau duel perdu par Sissako devant Undav, un centre trouve ... Dante Vanzeir, au second poteau (4-0, 71e). Le buteur maison rentrera avec le ballon du match et compte désormais 5 buts en D1A. Senne Lynen passera ensuite tout près de la manita après un joli crochet (et une mauvaise relance de la défense liégeoise).

La fin de rencontre est anecdotique : ce qu'il faudra retenir est que le Standard de ce soir était peut-être bien l'un des pires de mémoire récente, sans que quiconque échappe au naufrage. Felice Mazzù, regard vers le ciel après chaque but, peut être fier de ses troupes, qui rebondissent idéalement après leur défaite.