Verratti a parlé à Mbappé: "Je veux jouer avec les meilleurs alors..."

Verratti avait aussi voulu quitter le PSG en 2017.

Quel avenir pour Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) ? Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant souhaite rejoindre le Real Madrid, qui insiste pour le recruter sur ce mercato d'été. Face à cette situation, le milieu parisien Marco Verratti (28 ans, 1 match en L1 cette saison) a discuté avec son coéquipier.

"Nous sommes très amis même en dehors du terrain. On s'est parlé, mais ça reste entre nous. Une situation similaire à la mienne en 2017 ? Mon cas était différent. Je voulais changer d'équipe parce que je ne comprenais pas certaines choses. J'ai parlé au club et j'ai décidé de rester sans que personne ne m'y oblige, contrairement à ce qu’on dit parfois. (...) Je veux jouer avec les meilleurs, alors j'espère qu’il restera", a confié l'Italien pour La Gazzetta dello Sport ce samedi.