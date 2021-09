Peter Verbeke fait le point : "Nous n'y sommes pas encore, mais nous continuerons à nous battre"

Peter Verbeke a fermé le mercato anderlechtois hier dans un post Instagram, et fait le point sur les transferts.

Ce fut un mercato particulièrement agité pour Anderlecht, qui s'est terminé par l'arrivée de Lisandro Magallán en prêt depuis l'Ajax Amsterdam, et de nombreux départs (Sanneh, Adzic, Bundu, Dauda, Nkaka) dans la dernière ligne droite. Peter Verbeke a fermé le mercato mauve via un post Instagram : "27 transactions, 12 entrantes et 15 sortantes. Le travail effectué par cette équipe de jeunes gens a rendu notre club plus stable et financièrement sain. Ce n'est pas facile de construire une équipe compétitive dans ce contexte mais je crois que nous avons désormais quelque chose sur lequel construire l'avenir", se réjouit le directeur sportif du RSCA.

"Merci à tous les supporters pour leurs messages, merci à notre président pour la confiance et à Marc Coucke pour son indéfectible soutien. Et merci à Vince et à son staff pour le travail et la coopération avec nos scouts", continue Verbeke. "Nous n'y sommes pas encore, mais nous continuons à nous battre. On est ensemble".