Un renfort de dernière minute pour le Beerschot

Quelques heures après la clôture du mercato, le Beerschot annonce un dernier transfert entrant. Le défenseur central Mauricio Lemos arrive en provenance de Fenerbahce et est prêté au club anversois jusqu'à la fin de la saison.

Défenseur central uruguayen de 25 ans, Mauricio Lemos avait rejoint Fenerbahce l'an dernier, mais il n'a pas participé qu'à dix rencontres au cours de la saison. Il arrive en Belgique en qûete de temps de jeu.

Beerschot trekt centrale verdediger Mauricio Lemos aan van @Fenerbahce op huurbasis.



Mauricio Lemos joins Beerschot on loan until the end of the season.



Meer info op onze site. 👇#WelcomeMauricio #TogetherWeBuildHistory