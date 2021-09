Dario Del Fabro explique pourquoi il a choisi de rejoindre Seraing

Le défenseur italien a été prêté par la Juventus Turin au RFC Seraing cet été. Le joueur âgé de 26 ans vient apporter son expérience et renforcer le compartiment défensif du promu sérésien.

Annoncé à Hearts en Écosse, Dario Del Fabro a finalement choisi de rejoindre le RFC Seraing cet été. "J'ai décidé de venir ici quand j'ai senti une belle opportunité pour moi. Le club et le coach me voulaient vraiment et je pense que c'est le meilleur environement pour moi de grandir et de progresser encore. Je veux aider le club à se maintenir à l'issue de cette saison. Je désire partager mon expérience et ma grinta", a confié le joueur prêté par la Juventus. "Je connaissais déjà un peu le club de par son passé mais aussi quant au fait qu'il y a beaucoup de personnes d'origine italienne dans la région", a souligné le joueur âgé de 26 ans.

"La D1A va me faire franchir nouveau cap"

Après l'Italie (Cagliari, Ascoli, AC Pisa, Juventus, Novara et Cremonese) l'Angleterre (Leeds), l'Écosse (Kilmarnock) et les Pays-Bas (ADO Den Haag), le joueur italien d’origine polonaise va découvrir un nouveau championnat. "La Jupiler Pro League est vraiment une ligue compétitive très physique et très intense. Un beau football où chaque équipe se crée des occasions", a ajouté le joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 à la Juventus. "J'ai découvert et appris la tactique en Italie en Serie A et B puis je me suis amélioré outre-Manche et en Écosse au niveau des duels physiques puis j'ai progressé dans mon jeu court en Eredivisie. Je pense que la Belgique rassemble toutes ces facettes du football et que la D1A va me faire franchir nouveau cap", a précisé le Métallo qui se sent déjà comme un poisson dans l'eau au Pairay.

"J'ai l'impression d'être à la maison ici à Seraing où il règne une véritable ambiance familiale. Dans le groupe, l'ambiance est positive et chacun veut aider le club à gravir les échelons. C'est formidable", a conclu Dario Del Fabro.