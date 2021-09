Brian Priske reste confiant et serein : "Je ne pense pas trop à la pression"

Le début du Danois sur le banc anversois n'est pas optimal, ce dernier cherche encore à trouver son rythme.

Malgré un début de saison mitigé, Brian Priske et les siens ont accroché une place en Europa League. Reste un décevant 5 sur 15 en championnat à rapidement effacer.

Le président Paul Gheysens a beaucoup investi, à ce stade seul Bruges a dépensé plus. Gheysens a annoncé vouloir jouer le titre et l'Antwerp est actuellement à sept points du leader, l'Union.

L'entraîneur reste toutefois calme et serein, mais réalise qu'il faudra montrer bien plus pour atteindre cet objectif, sans quoi la pression va s'intensifier : "Je ne pense pas trop à la pression qui règne ici. Je sais qu'il y en a, et je me mets la pression nécessaire. Je ne sais pas si la qualification européenne a calmé les choses, mais c'était important de se qualifier. C'est plutôt un signe que nous sommes sur la bonne voie", a confié Priske dans les colonnes de Bold.