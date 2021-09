Optimisme de mise dans le nouveau club de Dauda : "C'est un joueur dont on parlera beaucoup à l'avenir"

Anderlecht avait fait ses adieux à de nombreux joueurs durant la période des transferts, dont Mohamed Dauda.

Mohamed Dauda a quitté le Sporting, l'attaquant ghanéen est temporairement stationné au FC Cartagena, qui évolue en D2 espagnole.

"J'ai opté pour Cartagena car j'ai été séduit par ce projet. Je pense que cette étape est la bonne pour ma carrière", a expliqué Dauda à La Verdad, se décrivant ensuite comme un joueur qui aime garder le ballon et chercher la profondeur, dribbler et créer des occasions.

Le type de joueur que Cartagena cherchait, comme l'explique Manolo Sanchez Breis, directeur sportif du club, qui s'est réjoui de l'arrivée de Mohammed Dauda malgré qu'il ne soit que prêté par les Bruxellois : "Ce qui me dérange le plus, c'est que ce joueur ne nous appartient pas car il nous apportera beaucoup. C'est un joueur dont on parlera beaucoup à l'avenir."