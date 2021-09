Reçu 50 sur 50, l'impressionnante stat de Romelu Lukaku en équipe nationale

Depuis l'arrivée de Roberto Martinez sur le banc des Diables, Romelu Lukaku affiche des chiffres démentiels avec l'équipe nationale.

Devenu meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges depuis un moment déjà, Romelu Lukaku continue d'affoler les compteurs avec l'équipe nationale. Dimanche, l'attaquant de Chelsea a inscrit le 67e but de sa carrière internationale contre la République Tchèque. C'est... 35 de plus que le deuxième meilleur buteur belge, Eden Hazard, qui a inscrit son 33e but dimanche soir.

Et ça confirme une impressionnante tendance, puisque Big Rom' a inscrit 50 buts lors de ses 50 dernières rencontres internationales. À titre comparaison, l'ancien Anderlechtois affichait un total de 17 buts quand il a disputé sa 50e rencontre avec les Diables, le 26 juin 2016, contre la Hongrie, en huitième de finale de l'Euro.