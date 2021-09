(Exclusif) Didier Lamkel Zé revient sur les coulisses de son départ : "L'Antwerp a poussé les équipes intéressées à prendre la poudre d'escampette"

Le Camerounais a rejoint le club slovaque DAC 1904 en prêt lors de ce mercato estival. Un nouveau challenge qu'il se réjouit de relever.

L'hiver dernier, Didier Lamkel Zé voulait déjà quitter l'Antwerp, mais celui-ci y était retenu contre son gré. La suite, tout le monde la connaît. LZ10 fait son retour dans le noyau de Vercauteren et enchaîne les bonnes prestations en plantant 7 buts et en distillant 3 assists en 13 rencontres. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à lui que le Great Old obtiendra son ticket pour l'Europa League.

Mais après ce bel exercice, le joueur s'attendait à plus de reconnaissance. "Je pensais que le club allait me proposer une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale à la clé, mais non. J'en ai parlé au président que j'apprécie, mais il voulait que je confirme cette saison alors que cela fait trois ans que je suis ici et que j'ai le même salaire. Quand je vois les sommes exorbitantes que touchent les nouvelles recrues...", nous confie Didier Lamkel Zé.

© photonews

Directement après cet épisode, l'attaquant va trouver son nouvel entraîneur. "Je suis allé parler à Bryan Priske pour lui faire part de la situation et lui dire que je voulais quitter le club. Un coach à l'écoute et un vrai gentleman. Quand je lis certains médias néerlandophones qui disent que nous ne nous entendions pas, cela me fait rire. Nous nous parlions tous les jours et c'est un entraîneur que j'apprécie, mais malheureusement, je voulais quitter l'Antwerp", souligne le natif de Bertoua.

"Anvers ne voulait pas me céder à la concurrence"

L'ancien joueur du Chamois Niortais a quitté la Belgique pour la Slovaquie où le mercato ferme ses portes plus tard. Une destination qui a de quoi surprendre au premier abord. "L'Antwerp, contrairement à ce que dit le club, a reçu plusieurs propositions sur la table dès le mois de juillet. Des offres de clubs évoluant en Ligue des champions (Le FC Porto en fait partie selon nos informations), en provenance de Turquie, du Qatar et d'Arabie saoudite également. Des formations du G5 belge étaient également sur mes traces, mais Anvers ne voulait pas me céder à la concurrence. Pourtant, deux clubs qui n'appartiennent pas au top belge voulaient m'accueillir en prêt, et là ce fut de nouveau refusé. Le club demandait à chaque fois plus, de quoi pousser les équipes intéressées à abandonner et à prendre la poudre d'escampette...Une période peu évidente à vivre, je venais chaque jour m'entraîner puis je rentrais chez moi en espérant voir la situation se décanter. Deux mois d'attente. Le 31 août, j'étais dans les bureaux du Bosuil jusque 2h du matin pour finaliser un départ vers Boavista, mais c'est tombé à l'eau au dernier moment", ajoute le Lion Indomptable.

© photonews

En Slovaquie, Lamkel Zé souhaite retrouver du plaisir et vite devenir une pièce essentielle de sa nouvelle équipe. "Les personnes voient les frasques mais pas les coulisses des clubs de football. Je suis content d'avoir rejoint le DAC 1904. On croit en moi ici et on me fait confiance. Je veux tout donner et essayer d'aider le club au maximum. Mes objectifs personnels ? Marquer dix buts et délivrer plusieurs passes décisives. De plus, je pense à la CAN et à la sélection du Cameroun. J'ai envie de participer à cet évènement exceptionnel", précise le joueur âgé de 24 ans qui fera son retour au matricule 1 à l'issue de son prêt. "Étant donné que je suis sous contrat jusqu'en 2023, l'Antwerp sera dans l'obligation de me vendre l'été prochain s'ils ne veulent pas me voir partir gratuitement. Si les dirigeants veulent de nouveau me conserver à tout prix, et bien je patienterai à nouveau au sein de la réserve", a conclu Didier Lamkel Zé.