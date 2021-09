Une Coupe du monde tous les deux ans? Le patron de l'UEFA dit non

L'idée d'Arsène Wenger ne semble pas convaincre.

Ancien coach d'Arsenal devenu directeur du développement du football à la FIFA souhaite organiser une Coupe du monde tous les deux ans et il a présenté son plan ce jeudi à la FIFA. Mais son idée ne séduit pas complètement. Nouvelle réaction avec Aleksander Ceferin, président de l'UEFA.

Et le Slovène n'y va pas par quatre chemins dans une interview accordée au Times. "Nous pourrions décider de ne pas y participer et les pays sud-américains ne sont pas favorables non plus. Pour moi, ce projet n'aboutira jamais, parce qu'il est contraire aux principes fondamentaux du football."