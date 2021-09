Jordi Condom avant le derby liégeois : "La pression est sur les épaules du Standard"

Ce dimanche, derby liégeois au programme lors de la septième journée de Jupiler Pro League. En effet, le RFC Seraing reçoit le Standard de Liège.

Jordi Condom peut quasiment compter sur l'entierté de son noyau pour la réception duy Standard de Liège. "Sami Lahssaini et Ali Sanogo sont toujours blessés, mais sinon tout le monde est sur le pont. Dario Del Fabro s'est cassé le nez à l'entraînement, mais jouera avec un masque. Nos internationaux sont tous revenus ce jeudi, nous sommes prêts pour dimanche", a expliqué le coach de Seraing en conférence de presse.

"Le Standard de Liège est favori"

L'ambiance et l'atmosphère sont différentes avant ce match particulier, et les Métallos le savent. "Un derby qui sera intéressant, mais nous avons eu une semaine tranquille de notre côté. Nous sommes sur une bonne dynamique avec ce six sur six et nous voulons la poursuivre. En face notre adversaire est dans le doute après sa défaite à l'Union. Le Standard de Liège a la pression sur les épaules, ils sont favoris ce week-end. Un club du top avec un effectif de qualité où il y a beaucoup d'internationaux. De notre côté, nous sommes confiants et sereins avec ces neuf points au compteur et tous les ingrédients sont réunis pour faire quelque chose. Nous presserons notre adversaire d'entrée de jeu", a prévenu le technicien espagnol.

Les supporters du Standard seront présents en masse au Pairay. "Il y aura certainement une bonne ambiance et les fans seront mélangés. Tout est réuni pour assister à un joli spectacle dans un stade comble. Je pense que ce sera un très beau match de football", a conclu Jordi Condom.