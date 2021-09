Neymar lassé: "Que dois-je faire de plus?"

Neymar estime être trop souvent la cible des critiques et il le fait savoir.

Buteur et passeur, Neymar a guidé le Brésil vers sa huitième victoire en autant de matchs en éliminatoires de la Coupe du monde. Avant de pousser un coup de gueule, face aux nombreuses critiques dont il estime être la cible.

"Je ne sais pas ce que je dois faire de plus pour qu'on me respecte", peste le capitaine brésilien. "Ce n'est jamais normal et ça dure depuis longtemps. Que ça vienne des journalistes, des commentateurs... parfois je n'ai même plus envie de répondre aux interviews", ajoute-t-il.