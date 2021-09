Camavinga, Ancelotti a apprécié: "J'imagine que c'est fantastique"

Le jeune Français a marqué pour sa toute première avec le Real Madrid.

Pour sa première apparition avec le Real Madrid, le milieu de terrain Eduardo Camavinga (18 ans, 1 apparition et 1 but en Liga cette saison) s'est distingué en marquant un but de renard contre le Celta Vigo (5-2) dimanche en Liga. L’ancien Rennais a parfaitement géré ses débuts. Pour le plus grand bonheur de l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti.

"Il a beaucoup de qualités, mais il faut encore qu’il s’habitue à jouer avec les autres. Pour lui, j’imagine que c’est fantastique", a apprécié le technicien italien au micro de la chaîne Movistar. En attendant, l’international français se souviendra longtemps de sa première réalisation avec la Maison Blanche, inscrite seulement six minutes après son entrée en jeu.