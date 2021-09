Genk plutôt que Marseille: "Ca aurait été une erreur..."

Ugbo explique son choix d'avoir préféré Genk à Marseille.

En quête d'un attaquant durant le mercato estival, l'Olympique de Marseille avait ciblé Ike Ugbo (23 ans). Le joueur prêté par Chelsea au Cercle Bruges la saison dernière a finalement signé au KRC Genk pour 7 millions d'euros (bonus compris). Il explique son choix ce lundi pour le média belge Sport/Foot Magazine.

"Le jeune Ugbo aurait peut-être opté pour Marseille : un grand club, dans le sud de la France, près de la famille (qui vit à Nice, ndlr). La perspective de jouer contre Lionel Messi (au Paris SG)... Mais le Ugbo d’aujourd’hui pense que ça aurait peut-être été une erreur. Après le Cercle, Genk me semble être l’étape idéale pour franchir un pas supplémentaire. (...) Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je peux envisager de gagner la Ligue des Champions, ou de jouer un rôle majeur ailleurs. Je dois me montrer plus malin dans mes choix", a confié le natif de Lewisham.