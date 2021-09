Le changement d'hymne historique du PSG crée la polémique, DJ Snake s'explique

Depuis cette saison, les spectateurs du Parc des Princes ne peuvent plus entendre le tube de Phil Collins Who Said I Would à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Le titre historique a été remplacé par un autre plus moderne de DJ Snake.

Le changement d'hymne historique du PSG à l'entrée des joueurs au Parc des Princes a suscité l'incompréhension voire la colère des plus fervents supporters pariens. Face à cette polémique, DJ Snake, lui-même supporter du club de la capitale, a souhaité s'expliquer. "J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs", a-t-il écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux 🔴🔵 pic.twitter.com/mkCUKjTUFK — DJ SNAKE (@djsnake) September 13, 2021





