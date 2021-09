Youri Tielemans évoque son avenir : "Je garde toutes mes options ouvertes"

Youri Tielemans a encore un contrat jusqu'en 2023 à Leicester City, mais le club tente de le prolonger depuis des mois. Le médian et son entourage ont tenu bon jusqu'à présent et les rumeurs concernant Barcelone ne facilitent pas la tâche des Foxes.

"Je suis ouvert à tout", a déclaré Tielemans à Sky Sports. "Le marché des transferts vient de fermer, mais je veux avoir autant d'options que possible. Nous verrons ce qu'il se passe alors." Le FC Barcelone n'est d'ailleurs pas le seul club à manifester son intérêt. Plusieurs cadors européens suivent de près le Diable Rouge.

"We will see..."



Youri Tielemans says he is "keeping his options open" as he continues to negotiate the terms of a new contract with #LCFC.