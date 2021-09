Le constat cash de Ronald Koeman après la défaite du Barça

À nouveau humilié par le Bayern Munich (0-3), le FC Barcelone n'aura pas fait illusion bien longtemps ce mardi au Camp Nou pour son entrée en Ligue des Champions

Le Barça n'a rien pu faire face au Bayern Munich ce mardi soir. L’entraîneur du club catalan Ronald Koeman estime qu’il faut simplement admettre que les deux équipes ne boxent plus dans la même catégorie, comme en atteste selon lui la composition des deux effectifs. "Il y a des jeunes avec un grand avenir, qui ont 18-20 ans et par rapport à leurs joueurs il y a une différence qui avec le temps sera moindre. (…) Je ne peux rien dire sur l'attitude de l'équipe. Nous avons l'effectif que nous avons et de très jeunes joueurs. Mais dans 2 ou 3 ans, ils seront très bons. Je ne peux pas me plaindre. Il y a une différence de qualité à la fois pour leurs titulaires et leurs remplaçants", a lâché le technicien néerlandais à l'issue de la rencontre en conférence de presse.

"Nous avions trois attaquants disponibles. Bien sûr, nous aurions aimé mieux rivaliser mais c'est ce que nous avons", a conclu l'ancien défenseur afin de justifier son 3-5-2 de départ.