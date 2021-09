Golden Boy: la succession d'Haaland est ouverte, deux Diables Rouges parmi les candidats

Qui sera élu meilleur jeune footballeur d'Europe un an après Erling Haaland? Les 40 nominés du Golden Boy ont été dévoilés ce jeudi, avec deux Diables Rouges et un ancien Brugeois dans la liste.

À qui le trophée 2021 du Golden Boy? Tuttosport, le quotidien italien qui organise le scrutin, a révélé ce jeudi le nom des 40 nominés et on y trouve deux Diables Rouges: Jérémy Doku et Charles De Ketelaere. Passé de Bruges à Leverkusen cet été, Odilon Kossounou est également dans les 40 nominés, comme les stars montantes du foot européen que sont Pedri, Jude Bellingham ou encore Mason Greenwood.

C'est Erling Haaland qui avait été élu Golden Boy en 2021, Lionel Messi, Paul Pogba ou encore Kylian Mbappé figurent également au palmarès d'un trophée qui a vu le jour en 2003 avec la consécration de Rafael Van Der Vaart, élu devant Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo.

Jamais un Belge n'a eu les honneurs du Golden Boy, mais Eden Hazard (3e en 2011), Thibaut Courtois (3e en 2012), Romelu Lukaku (2e en 2013) et Divock Origi (2e en 2014) étaient montés sur le podium.