Le noyau de l'Antwerp pour la première rencontre d'Europa League

L'Antwerp entame sa phase de groupes par un déplacement difficile à Athènes.

Après avoir arraché son ticket pour la phase de groupes au bout du suspense et aux tirs au but, contre l'Omonia Nicosie, l'Antwerp se lance dans le grand bain, jeudi soir. Un déplacement à l'Olympiakos attend les Anversois, qui devront ensuite se mesurer à Fenerbahce et à l'Eintracht Francfort.

Le groupe: Butez, De Wolf, Matijas – De Laet, Dessoleil, Almeida, Van den Bosch, Bataille, Buta, Quirynen – Verstraete, Nainggolan, Gerkens, Dwomoh – Benson, Miyoshi, Fischer, Samatta, Eggestein, Frey.