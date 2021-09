Ryan Mmaee buteur vaincu, retour européen gagnant pour West Ham, match fou entre le Betis et le Celtic

Première partie de soirée animée en Europa League avec, entre autre, un ancien Rouche buteur, un club mythique anglais qui a regoûté aux joies de la victoire européenne et un festival de buts à Séville.

West Ham à hauteur de Genk dans le groupe H

Quinze ans après sa dernière participation à une phase finale de Coupe d'Europe, West Ham, qui a une Coupe des Vainqueurs de Coupe à son palmarès, retrouve les joies du Vieux Continent en Europa League cette saison.

Les Hammers, qui figurent dans le groupe de Genk, n'ont pas loupé leur entrée dans cette compétition. Avec les noms de l'inévitable Michail Antonio et de Declan Rice au marquoir, les Londoniens se sont imposés sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-2) et partagent la tête du groupe H avec Genk.

Le Betis et Leverkusen secoués, mais vainqueurs

Autre club britannique en lice en début de soirée, le Celtic avait pris le départ rêvé sur la pelouse du Betis, grâce à des buts d'Ajeti et de Juranovic, sur penalty, dans la première demi-heure. Mais les Sévillans ont répondu en force: Miranda, Juanmi (2 fois) et Iglesias ont totalement inversé la tendance. Ralston a réduit le score en fin de match, mais ça ne change rien au résultat final: le Betis prend les trois points (4-3).

Dans le même groupe, les frères Mmaee avaient un déplacement compliqué à leur menu, puisque Ferencvaros était attendu à Leverkusen jeudi soir. Mais c'est bien Ryan Mmaee, déjà buteur à quatre reprises en éliminatoires de la C1, qui a surpris le Bayer en tout début de match. Insuffisant toutefois: les Allemands ont réagi via Palacios, juste avant la pause, et Florian Wirtz a inscrit le but de la victoire à 20 minutes du terme (2-1).

Outre le partage de Marseille, on notera encore la victoire de l'Etoile Rouge contre Braga (2-1), le succès du Galatasaray contre la Lazio (1-0) et le partage entre Ludogorets et Midtjylland (1-1).