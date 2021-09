La Gantoise se chercherait de nouveaux investisseurs !

La fin d'une ère à Gand ?

D'après une enquête réalisée par les journaux L'Echo et De Tijd, le président Ivan De Witte (74 ans) et le CEO Michel Louwagie (65 ans) envisageraient de revendre leurs parts (25 et 15%) à de nouveaux investisseurs, et chercheraient des capitaux extérieurs sous forme d'une revente partielle, voire totale. On parlerait là, si possible, d'investissements de centaines de millions d'euros pour maintenir le club au sommet de notre football.

Le dossier serait en phase préliminaire, mais des contacts auraient déjà été établis avec un investisseur américain ainsi qu'avec le propriétaire belge de Cookware. L'idée est de trouver un repreneur belge, dans la mesure du possible.