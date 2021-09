Selim Amallah pointe du doigt ce qu'il doit améliorer et évoque le dernier mercato estival : "J'ai beaucoup discuté avec le coach et mon entourage"

L'international marocain est resté en bord de Meuse lors du dernier mercato estival. Il est le Rouche le plus décisif (deux buts et une passe décisive) en ce début saison, à égalité avec Denis Dragus (deux passes décisives et un but).

Même s'il fait partie des cadres du Standard de Liège et qu'il est capable de faire la différence, Selim Amallah doit encore poursuivre sa progression. "Il ne doit pas s’occuper des petites choses qui peuvent le déconcentrer sur le terrain. En effet, les adversaires savent qu’il faut l’énerver pour le sortir du match", a confié Mbaye Leye en conférence de presse à propos de son leader technique. "Je dois me focaliser sur ma concentration et moins râler" Le principal intéressé confirme les dires de son entraîneur. "Je suis d'accord avec ce que dit le coach. Je dois me focaliser sur ma concentration et moins râler. J’ai beaucoup discuté avec le coach et mon entourage. Cette attitude n'est pas toujours belle à voir, mais je travaille dessus. Les adversaires me cherchent depuis un moment, mais je ne dois plus y prêter attention. J'ai encore beaucoup de choses à travailler", a expliqué l'international marocain. "Il y a eu quelques tensions car j’aurais aimé voir quelque chose d’autre de mon côté" Durant le dernier mercato estival, l'ancien joueur de Mouscron faisait partie des joueurs que le Standard de Liège acceptait de laisser partir contre une bonne offre. Toutefois, il est resté en bord de Meuse. "Il y a eu quelques tensions car j’aurais aimé voir quelque chose d’autre de mon côté. Je suis sous contrat jusqu'en 2023 avec le Standard et je suis focus sur mon club. Toutefois, si une belle offre, que ce soit pour les dirigeants et pour moi, arrive sur la table, alors nous discuterons", a conclu Selim Amallah.