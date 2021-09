Maarten Vandevoordt fait son mea culpa : "Je ne dormirai pas bien"

Maarten Vandevoordt a reconnu après-match que la défaite à l'Antwerp ne constituait pas son meilleur match.

"Je ne dormirai pas très bien", pestait Maarten Vandevoordt. Le jeune portier du Racing Genk aurait en effet pu mieux faire, notamment sur le coup-franc (assez joli au demeurant) de Birger Verstraete. "Je fais un pas vers la gauche et je ne sais donc plus avoir le ballon. Il le frappe bien, mais je dois mieux faire, oui. Sur le troisième but, j'ai la vue bouchée et je la vois arriver trop tard. On va analyser ces deux phases, je dois en apprendre quelque chose".

Genk va donc devoir se focaliser sur le match face à Seraing. "Il faut prendre les trois points. Nous avons joué du bon football ce mercredi, mais avons manqué de tranchant et ça nous a été fatal".