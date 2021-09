Nouvelle série de blessures à La Gantoise: l'infirmerie se remplit

Rien n'est épargné aux Buffalos et à Hein Vanhaezebrouck en ce début de saison.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à La Gantoise. Déjà privé de Vadis Odjidja, Gianni Bruno, Andrew Hjulsager, Joseph Okumu, Nurio Fortuna et Yonas Malede pour le déplacement à Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck a encore perdu des joueurs sur la pelouse du Lotto Park, jeudi soir.

Laurent Depoitre, Elisha Owusu et Matisse Samoise ont tous les trois dû être remplacés en cours de rencontre. Et si les nouvelles sont bonnes pour le plus jeune des trois joueurs, les deux autres devraient manquer la prochaine sortie des Buffalos.

Mais ce n'est pas tout puisque Tarik Tissoudali s'est blessé, à son tour, à l'entraînement. Le Néerlandais a dû arrêter la séance précipitamment ce vendredi en raison de douleurs au genou. Hein Vanhaezebrouck croise les doigts pour que les dégâts ne soient pas trop important en ce qui concerne l'ailier néerlandais.