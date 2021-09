Seraing prêt à défier Genk : Ce que nous avons vu nous donne de l'espoir"

Ce dimanche, le RFC Seraing affrontera le KRC Genk lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Jordi Condom doit encore se passer des services de Lahssaini et Sanogo. "Nous ne voulons pas prendre le moindre risque avec Sami et nous attendons de voir quand il sera à 100%. Pas amusant pour lui, mais nous esperons qu'il soit bientôt là. Concernant Ali, c'est le cartilage et nous ne savons pas encore combien de temps cela prendra", a confié le technicien espagnol en conférence de presse.

Après le Standard de Liège et l'Antwerp, le RFC Seraing va affronter un autre cador de D1A. "Genk a un noyau incroyable, dispose de plusieurs possibilités et est l'une des plus belles équipes du championnat. Théo Bongonda est incertain et s'il n'est pas présent dimanche, c'est un plus pour nous. Quand on regarde notre match face à l'Antwerp et le match de Genk au Bosuil, cela nous donne de l'espoir. Mais nous n'avons peur de rien et nous allons nous adapter à notre adversaire tout en proposant notre jeu offensif. Un déplacement compliqué mais rien n'est impossible et nous allons tout donner pour faire quelque chose là-bas. Les Limbourgeois font mal devant, mais encaissent souvent aussi. Ce serait bien revenir chez nous avec quelque chose dans l'escarcelle", a souligné le T1 des Métallos.