Benjamin Boulenger avant Seraing-Genk : "Nous avons déjà prouvé que nous pouvions rivaliser avec tout le monde"

Ce dimanche, le promu sérésien se déplace chez le vice-champion de Belgique lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Benjamin Boulenger a retrouvé l'élite du football belge cette saison. "J’ai déjà connu la D1A avec le Sporting de Charleroi, mais je n’ai pas réussi à m’imposer. J’avais envie de prouver à moi-même et aux autres que j’avais ma place en Jupiler Pro League", a confié le défenseur central avant d'évoquer son ancien poste. "Jj’évoluais plutôt comme back gauche lorsque j’étais plus jeune, que ce soit à Lens ou Charleroi. Mais ça fait un petit moment que j’ai glissé dans l’axe et je m’y sens bien", a souligné le Français.

Le promu sérésien compte neuf unités à son compteur après huit journées de championnat. Les Métallos continuent de s'adapter aux exigences de la première division belge. "Si nous voulons continuer de progresser, nous ne devons plus répéter, nos erreurs. Le moindre moment d’inattention, ça se paye cash."

Après le Standard de Liège et l'Antwerp, Seraing va croiser le fer avec un autre cador de D1A, le KRC Genk. "Nous avons eu beaucoup de boulot sur les derniers matchs mais nous avons montré de bonnes choses en équipe. Je crois que nous sommes respectés et que nous ne sommes plus pris à la légère. Il faut se dire que tout est possible. De plus, nous avons déjà prouvé que nous pouvions rivaliser avec tout le monde", a conclu le natif de Maubeuge.