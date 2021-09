Liverpool pleure sa légende Roger Hunt

C'est une légende de Liverpool et du football anglais qui nous a quittés. A 83 ans, Roger Hunt est décédé des suites d'une longue maladie. L'ancien international anglais est connu notamment pour avoir remporté la Coupe du Monde 1966. Il compte 34 sélections pour 18 buts avec les Three Lions.

A Liverpool, Hunt est devenu une légende à part. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 286 buts en 404 rencontres. Seul le Gallois Ian Rush fait mieux que lui avec 346 buts. Avec les Reds, Hunt aura remporté deux titres de Premier League, une FA Cup ainsi que trois Community Shield.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.