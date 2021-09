Un ancien joueur du Fenerbahçe et du Beerschot abat un homme à Istanbul

Sezer Özturk a évolué au Germinal Beerschot en 2005, en prêt depuis le Bayer Leverkusen. Retraité depuis 2015, ce milieu de terrain turc de 35 ans est désormais impliqué dans une affaire qui fait grand bruit en Turquie : impliqué dans une rixe à Istanbul, il aurait sorti une arme et tiré depuis son véhicule, tuant un homme et en blessant 4 autres.

Özturk et son ami seraient en fuite selon certaines sources, et n'aurait toujours pas été arrêté après une semaine de cavale.

🚨⚽️ | BREAKING: Former Bayer Leverkusen & Fenerbahçe player Sezer Öztürk has murdered 1 person and injured 4 with a gun after a traffic dispute in Turkey