Timothy Castagne: "Il y a encore beaucoup de choses à travailler"

À un souffle du top 4 la saison dernière, Leicester City connaît un début de saison plus compliqué en Premier League. Mais Timothy Castagne veut rester optimiste.

Accrochés par Burnley samedi passé, les Foxes ont concédé leur troisième partage en six matchs de championnat et ils pointent à la 13e place de Premier League avec un maigre bilan de sept points sur dix-huit.

Pas suffisant, étant donné les prétentions de Leicester City. Et Timothy Castagne en est conscient. "Ce n'est pas comme la saison dernière et nous avons beaucoup de choses à travailler. On se crée quelques occasions, mais ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas satisfait et je pense que toute l'équipe ne l'est pas", analyse le Diable Rouge.

Il reste deux matchs à Leicester City pour retrouver le sourire avant la trêve internationale: jeudi en Europa League, au Legio Varsovie, puis dimanche en championnat, sur la pelouse de Crystal Palace.