Nouveau record pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais âgé de 36 ans a disputé son 178e match en Ligue des Champions, soit le plus haut total dans l’histoire de la compétition ! L'attaquant devance désormais l’ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas (177), loin devant Lionel Messi et l’ex-milieu du Barça Xavi qui comptent 151 rencontres en C1.

🔝 RECORD! Cristiano Ronaldo = all-time record appearance holder in the Champions League 👏 #UCL pic.twitter.com/3mrsDYgihp

✅ Most Champions League appearances

✅ Most Champions League goals in history



👕1⃣7⃣8⃣ Cristiano Ronaldo sets new competition record after surpassing Iker Casillas 👏 @Cristiano | #UCL