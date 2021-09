🎥 Un "joueur fantôme" aide son équipe à marquer un but gag

Ipswich Town a arrach√© un point face √† Sheffield Wednesday gr√Ęce √† cette technique tr√®s furtive.

Macaulay Bonne est un nom qui a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. En effet, l'attaquant d'Ipswich Town a été l'artisan du partage de son équipe face à Sheffield Wednesday.

Grâce à son placement furtif derrière le gardien adverse, Bonne a chipé le ballon une fois au sol et a construit une action qui a permi à son équipe d'égaliser. Un but salvateur pour Ipswich et surtout "gag" encaissé par Sheffield.