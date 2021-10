Le Standard prend l'eau à Malines, les supporters manfiestent leur colère

Trois buts concédés en moins de 20 minutes, des supporters fâchés qui le font savoir; le Standard a pris un nouveau coup sur la tête sur la pelouse de Malinois qui confirment leur montée en puissance (3-1).

Après la défaite contre STVV de la semaine dernière, Mbaye Leye avait décidé de faire des adaptations dans son onze de base, en titularisant Julien Ngoy dans l'axe de la défense et Samuel Bastien dans l'entrejeu. Ce sont Nicolas Raskin et Jasckson Muleka qui ont fait les frais des choix du coach liégeois. Côté malinois, Wouter Vrancken était privé de Joachim Van Damme, Vinicius Souza était chargé de le remplacer.

18 minutes en enfer pour le Standard

Un match que le Standard a abordé de manière catastrophique. Le Kavé n'a, en effet, eu besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score. Au terme d'une reconversion trop facile, Hugo Cuypers, l'ancien Rouche, se retrouvait seul face à Arnaud Bodart et faisait sauter le ballon au-dessus du portier liégeois pour offrir aux supporters malinois une première explosion de joie.

La première et pas la dernière du premier acte. Six minutes plus tard, Julien Ngoy accrochait Rob Schoofs dans le rectangle, Kerim Mrabti ne tremblait pas pour doubler la mise. Et le cauchemar du Standard n'était pas encore fini... À la 18e minute Sandy Walsh était à la réception d'un excellent centre de Nikola Storm et enfonçait encore un peu plus des Rouches amorphes et sans réaction.

Malines aura encore d'autres opportunités contre un Standard complètement sonné, mais le score n'a plus évolué avant le repos. Le Kavé rentrait aux vestiaires avec un avantage de trois buts.

La grogne des supporters et la réaction du Standard

C'en était trop pour les supporters du Standard. Certains ont quitté les tribunes avant même la pause, d'autres ont décidé d'aller dire leur façon de penser aux joueurs. Quelques supporters liégeois sont en effet montés sur la pelouse et ont eu des discussions houleuses avec les joueurs. Nathan Verboomen a décidé de décaler de dix minutes la reprises.

Le match a finalement repris avec une dizaine de minutes de retard et le Standard a montré de meilleures intentions après la pause. Avec quelques petites occasions pour Joao Klauss notamment. Mais il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour que le Standard amène véritablement du danger dans le rectangle malinois.

À deux reprises, Gaëtan Coucke devait intervenir pour empêcher la réduction du score. Mais il n'a fait que retarder l'échéance. A la 83 minute de jeu, Denis Dragus trouvait l'ouverture suite à un corner et une tentative déviée.

Beaucoup trop tard pour espérer quoi que ce soit dans cette rencontre: le Standard concède sa troisième défaite consécutive et risque de glisser encore un peu plus au classement. Troisième succès de rang en revanche pour Malines qui grimpe, provisoirement, dans le top 6.