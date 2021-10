Mourinho n'a pas digéré la défaite dans le derby et se paie la Lazio

Le Special One n'a rien perdu de ses punchlines légendaires.

Avec une large victoire contre Zorya Louhansk (3-0), jeudi en Ligue Europa Conférence, l'AS Roma s'est bien rattrapée après sa défaite dans le derby contre la Lazio (2-3), dimanche en Serie A. Un revers que le coach de la Louve, José Mourinho, a visiblement du mal à digérer.

"Il y a quatre jours, nous avons dominé une équipe, joué contre une équipe qui semblait petite et nous avons perdu, s'est lâché le Special One face aux journalistes. Ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui (jeudi), nous avons gagné. Nous avons six points, il nous en manque cinq pour se qualifier."

Nul doute que le derby retour sera chaud bouillant entre les deux formations de la capitale italienne.