Confiance maximale et ambitions pour les Canaris: "On ne se contentera pas du ventre mou"

Cinquième match sans défaite pour des Canaris qui veulent regarder vers le haut.

STVV avait débuté la saison avec un maigre 4 sur 15, les Canaris ont corrigé le tir: accrochée par Ostende samedi soir, l'équipe de Bernd Hollerbach reste sur un prometteur dix sur quinze et en profite pour grimper petit à petit au classement de la Pro League.

Et forcément, ça aiguise les ambitions. "Depuis quelques semaines, on sent que le groupe ne veut pas se contenter d'une place dans le ventre mou", confirme Steve De Ridder. "Derrière tout se passe bien, au milieu le coach a pas mal de solutions et avec Hara et Suzuki, on a deux très bons attaquants", ajoute le médian trudonnaire.