Deinze n'y arrive plus, le RWDM retrouve la victoire

Après trois défaites consécutives, le RWDM est à nouveau en marche.

On le sait, Deinze a des ambitions, mais pour le moment Westerlo est intouchable. Waasland-Beveren ayant retourné Virton dans l'après-midi, la pression était clairement sur les épaules de Deinze, qui recevait le RWDM.

D'entrée de jeu, les Flandriens ouvrent le score vua Dylan De Belder (10', 1-0). Ces derniers pensaient prendre les trois points mais Nangis (71', 1-1) égalise en seconde période. Un but qui permet aux Bruxellois de reprendre espoir et même de l'emporter en toute fin de rencontre, sur un but à la 89ème minute, inscrit par El Ouahdi (1-2).

Au classement, le RWDM dépasse Virton en ayant 8 points, alors que Deinze reste bloqué à 10.