Witsel prêt à dépanner ? "Je suis milieu de terrain avant tout"

Roberto Martinez n'a repris que quatre défenseurs centraux dits "de métier" pour ce Final Four de Ligue des Nations, et il faudra donc espérer que tout se passe au mieux. Axel Witsel, qui a déjà évolué à ce poste, peut-il dépanner ?

La Ligue des Nations ne durera que deux matchs, et on peut donc imaginer que la paire de défenseurs qui débutera face à la France sera également sur le terrain en finale (ou en petite finale) face à l'Espagne ou l'Italie. Mais en cas de gros imprévu, Roberto Martinez n'aura pas beaucoup de cartes dans sa manche, n'ayant repris que 4 défenseurs centraux.

Leander Dendoncker peut y dépanner, tout comme dans une moindre mesure Timothy Castagne, mais qu'en est-il d'Axel Witsel, qui y a évolué à 4 reprises cette saison en l'absence d'options à Dortmund ? "'(rires) Oui, le coach m'en avait parlé rapidement la dernière fois, mais ma position reste en 6. Défenseur, ce n'est pas une position que j'affectionne, même si j'ai bien fait mon job et aidé le club à ce poste en début de saison", explique-t-il. "Je suis milieu de terrain avant tout".

Une blessure oubliée

Justement, ce début de saison, il se passe plutôt bien pour Witsel. "J'en suis plutôt content, même si je n'ai pas commencé à ma position. Le coach a de super idées, on travaille dur à l'entraînement. De mon côté, sur le plan physique, je touche du bois, tout se passe bien", se réjouit le joueur des Schwarzgelben. Son sprint pour disputer l'Euro 2020 in extremis ne l'a donc pas affecté une fois de retour en club.

"J'ai eu de longues vacances, trois semaines et demi, pour me reposer", souligne Witsel. "J'en avais besoin car les cinq mois qui ont précédé l'Euro ont été durs, physiquement mais surtout mentalement. Désormais, j'enchaîne et j'espère que ça va continuer".