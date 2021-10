L'Union perd Senne Lynen pour "plusieurs mois"

Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise et le jeune médian belge.

Très mauvaise nouvelle pour Senne Lynen, sorti blessé, ce week-end sur la pelouse du Cercle de Bruges. Le diagnostic est tombé et il n'est pas bon: comme le confirme son club ce lundi, le ligament croisé et le ligament médial de son genou gauche sont déchirés. Le médian de 22 ans va se faire opérer et entamera ensuite sa revalidation.

Formé au Club de Bruges et passé par Telstar, Senne Lynen était arrivé à l'Union Saint-Gilloise en 2020 et il est rapidement devenu titulaire sous les ordres de Felice Mazzu: cette saison, il a participé aux dix rencontres des Bruxellois en championnat, avec un but et trois assists à la clé.