Romelu Lukaku revient sur son record de buts avec la Belgique

Le Diable Rouge affrontera la France en demi-finale de l'UEFA Nations League ce jeudi soir.

Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, Romelu Lukaku (28 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) est revenu sur son record de buts en équipe nationale lui qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique (67).

"Je n'ai pas vraiment commencé à marquer des buts tout de suite en équipe nationale. Il m'a fallu un peu de temps. Mais une fois que j'ai pris mes marques, je savais que j'aurais des occasions de marquer et que les autres joueurs me permettraient de le faire. D'ailleurs, tout le monde a commencé à marquer des buts aussi, pas seulement moi : Eden (Hazard), Kevin (De Bruyne), Dries (Mertens). Cela m'a fait penser qu'en attaque, nous avons vraiment de la qualité", a souligné Big Rom.

"Pour moi, c'est devenu un régal, je marquais constamment des buts. À un moment donné, j'ai arrêté de compter et j'ai continué à jouer. Et nous avons aussi gagné nos matches. C'était la grande réussite, vous savez : marquer et gagner. Je déteste vraiment perdre, mais marquer et perdre quand même, c'est horrible aussi. Je suis heureux que nous ayons réussi à gagner autant de matches, mais au bout du compte, l'important c'est de remporter un trophée et c'est ce qui me motive vraiment", a conclu Lukalu.