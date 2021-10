Zèbre du mois: les quatre candidats.

Anass Zaroury avait été élu Zébre du mois en juillet, Adem Zorgane lui avait succédé en août, ils quatre à pouvoir prétendre au titre pour le mois de septembre. Hervé Koffi, intransigeant entre ses perches depuis le début de saison, Stefan Knezevic, rapidement devenu patron de la défense carolo, Jules Van Cleemput qui carbure sur le côté droit de la défense à trois et Ryota Morioka, plaque tournante de l'entrejeu carolo.

🏆 Élisez votre Player of the month powered by @unibetbelgium et remportez un maillot dédicacé ! 🦓



👉 Qui allez-vous choisir entre Adem, Anass, Martin ou Shamar ? 🔥#RCSC #Unibet #POTM pic.twitter.com/L5rUR2zPsC