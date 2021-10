EA Sports envisagerait de changer le nom du jeu vidéo FIFA

Alors que Pro Evolution Soccer a disparu de la circulation cette année, EA Sports, désormais sans vraie concurrence, pourrait en profiter pour changer le nom de son emblématique jeu vidéo, FIFA.

La mouture 22 du jeu vidéo FIFA est sortie, mais pourrait bien être l'une des dernières à porter ce nom, d'après le directeut général du concepteur de jeux vidéos EA Sports, Cam Weber. "Nous explorons l'idée de renommer nos jeux vidéos EA Sports. Nous passons actuellement en revue notre accord avec la FIFA en rapport avec les droits d'utilisation du nom", révèle--til dans un communiqué.

Le partenariat entre EA Sports et la FIFA pour utiliser le nom de l'instance internationale dirigeante du football mondial n'implique pas que EA doive abandonner les droits des championnats et des joueurs, par exemple. "C'est séparé de tous nos autres partenariats et accords de licence dans le monde du football", affrme Cam Weber. Quel serait l'intérêt pour EA Sports de remettre en cause un nom si établi ? Peut-être afin d'obtenir de la FIFA un contrat plus juteux ...