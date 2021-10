Ligue 1 : les sanctions sont tombées, et elle font mal

Ces dernières semaines, les rencontres de Ligue 1 ont été perturbées par certains supporters.

Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a annoncé tard dans la soirée ses décisions concernant les débordements et incidents intervenus lors des matchs Lens-Lille (1-0, le 18 septembre) et Angers-Marseille (0-0, le 22 septembre).

Le RC Lens écope d'un point de pénalité avec sursis et de deux matchs à huis clos, qui ont déjà été purgés. Le Lille OSC et l'Olympique de Marseille sont également sanctionnés d'un point de pénalité avec sursis et d'une fermeture de l'espace visiteurs pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021. Enfin, le SCO Angers se voit infliger une fermeture de deux matchs dont un avec sursis de la tribune Coubertin - une peine déjà purgée - et une amende de 20 000 euros.