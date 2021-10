Marseille envisage de faire appel !

Marseille a été sanctionné deux fois depuis le début de la saison.

Ce jeudi, le responsable de la communication de l'Olympique de Marseille Jacques Cardoze a déploré les sanctions infligées par la Commission de Discipline de la LFP après les incidents survenus contre Angers (0-0) en Ligue 1 le 22 septembre dernier. Alors que le club phocéen a écopé d'un point de pénalité avec sursis et d'une fermeture de l'espace visiteurs pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021, le dirigeant marseillais n'écarte pas la possibilité de faire appel de cette décision.

"On réfléchit à agir par rapport à ce point de moins avec sursis, qui dure en plus sur la saison entière. D'une façon générale, c'est l'incompréhension totale au sein du club. On pensait à une suspension de quelques matchs pour le parcage. Encore une fois, ce point avec sursis est choquant. C'est déjà sévère pour les supporters, mais en plus, ce point nous pénalise sur l'ensemble de la saison pour un match que l'on n'a pas organisé. Il n'y a donc plus de différence entre l’organisateur et le visiteur ? Donc, à Nice, les Niçois ne sont pas responsables, à Angers, les Angevins ne sont pas responsables. Dans tous les cas de figure, c'est Marseille les responsables ?", a demandé Cardoze pour le site Le Phocéen.