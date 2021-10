Pourquoi Théate ? "Nous le suivons depuis longtemps et c'était le bon moment"

C'est la surprise du chef : Arthur Théate a rejoint les Diables pour de bon.

Le forfait inattendu de Thorgan Hazard a été accompagné de l'officialisation de l'arrivée d'Arthur Théate pour la première fois en sélection. "Il a un profil très intéressant puisqu'il peut évoluer à la fois dans la défense et au back gauche. Notre défense centrale pouvait avoir besoin de renforts au vu des absences de Vanheusden et Vermaelen", reconnaît Roberto Martinez. "Nous le suivions depuis très longtemps, déjà au KV Ostende".

Mais Théate a encore pris une autre dimension cette saison. "Son transfert en Italie est arrivé au meilleur moment possible, il a marqué un but et donné un assist ce week-end. Je crois qu'il est au bon endroit au bon moment et que c'est une superbe opportunité pour lui", conclut Martinez.