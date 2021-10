Ballon d'Or : les 30 nominés sont connus, deux Diables Rouges dans le lot

Le Ballon d'Or fait son grand retour. En attendant de connaitre le verdict final qui sera dévoilé le 29 novembre, les nominés aux différentes catégories viennent d'être révélés.

Et la Belgique est représentée grâce à Jérémy Doku, qui figure dans la liste des 10 meilleurs espoirs retenus pour le Trophée Kopa (lire ici) et Thibaut Courtois, en lice pour le Trophée Yachine (lire ici) qui récompense le meilleur gardien de la saison écoulée.

Au niveau de la liste du Ballon d'Or, les Diables Rouges répondent également présent avec Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, présents parmi la crème du football mondial dans la liste des 30 joueurs nominés, où l'on retrouve entre-autres Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah ou encore Erling Haaland.

And the nominations for #ballondor pic.twitter.com/LcivC6C74h