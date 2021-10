🎥 Abdoul Tapsoba fait parler la poudre avec le Burkina Faso

Hervé Koffi (Charleroi) était entre les perches pour le Burkina Faso. Le gardien de but a vu comment Tapsoba a broyé la défense du Djibouti avec un doublé peu après la pause.

Peu de temps après, Issa Kaboré a également marqué un but. C'était le premier but sous le maillot du Burkina Faso pour l'arrière droit. L'ancien joueur de Malines est prêté à Troyes par Manchester City cette saison.

Avec sept points sur neuf, le Burkina Faso partage la tête de la poule de qualification pour le Mondial 2022 avec l'Algérie.

