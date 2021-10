🎥 Qualifications Mondial 2022 : Isak régale avec un superbe but, Yaremchuk offre la victoire à l'Ukraine

Suite des rencontres de qualification aprÚs les victoires de la Bosnie-Herzégovine et de la Lituanie.

Suède - Kosovo

Le Kosovo n'a pas fait le poids devant les réalisations de Forsberg sur penalty (29e), Isak (62e) et Quaison (79e). Le coéquipier d'Adnan Januzaj à la Real Sociedad a d'ailleurs régalé avec son superbe but. La Suède de l'Anderlechtois Olsson (titulaire) garde la pression sur l'Espagne, leader du groupe B.

Esto acaba de hacer Isak contra Kosovo. pic.twitter.com/S7efMKq4yH — Diego Campoy (@DCampoy10) October 9, 2021

Finlande - Ukraine

L'Ukraine a pris le meilleur sur la Finlande grâce aux buts de Yarmolenko (4e) et de l'ancien Gantois Roman Yaremchuk (34e). L'égalisation de Pukki (29e) n'a rien changé, et l'Ukraine se place derrière la France.

Azerbaïdjan - Irlande

Le doublé de Callum Robinson (7e et 39e) et un but de Chiedozie Ogbene en toute fin de match permettent à l'Irlande d'enregistrer sa première victoire dans ces qualifications. L'Azerbaïdjan reste lanterne rouge du groupe A avec un point.

Géorgie - Grèce

Deux buts tardifs inscrits dans les arrêts de jeu par Bakasetas (sur penalty) puis Pelkas, permettent à la Grèce de rester dans le coup dans un groupe dominé par l'Espagne et la Suède.

Ecosse - Israël

L'Ecosse a pris le dessus sur Israël au terme d'une partie riche en buts. Rapidement menée au score suite à un but de Zahavi (5e), les locaux égalisaient via McGinn (29e) avant d'être à nouveaux menés suite à la réalisation de Dabbur (31e). Après la pause pourtant, Dykes (55e) puis Mc Tominay avec un peu de chance dans les arrêts de jeu permettent à l'Ecosse de prendre une belle option sur la deuxième place du groupe F.