Un ancien Brugeois appelé chez les Oranje par Louis Van Gaal

Le Brugeois Noa Lang a fêté ses premières minutes de jeu avec les Pays-Bas en A face à la Lettonie (victoire 0-1).

Aujourd'hui, Louis Van Gaal a dû faire appel à un autre joueur pour remplacer Cody Gakpo qui souffre d'une commotion cérébrale. Et le technicien s'est tourné vers Arnaut Danjuma.

Le joueur était passé par le Club de Bruges (6 buts en 25 matchs) avant de rejoindre Bournemouth pour près de 16 millions d'euros.

Il évolue aujourd'hui à Villareal où il compte 5 buts et une passe décisive en seulement 8 matchs.

🗞 National coach Louis van Gaal has added Arnaut Danjuma Groeneveld to the training camp. He replaces Cody Gakpo, who has left with some complaints, consistent with a concussion.



🦁 Welcome, @Danjuma!

🍀 Get well soon, Cody!#WCQ2022