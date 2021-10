🎥 Le "tacle" complètement inconscient d'un joueur brésilien

Un défenseur du Clube de Regatas s'est rendu coupable d'un tacle complètement insensé en D2 brésilienne.

Lors du match entre Botafogo et Clube de Regatas, en D2 brésilienne, le jeune défenseur Caetano (22 ans) a réalisé un geste d'une dangerosité extrême : sur un contre de l'équipe locale, il lève le pied vers le visage de son adversaire, Rafael Navarro, qui s'écroule. Caetano est naturellement expulsé et laisse ses équipiers à 10 pour une bonne heure de jeu. Botafogo s'imposera 2-0 et se rapproche ainsi de la tête en D2 brésilienne, à cinq journées de la fin de la saison.