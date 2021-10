Osimhen propulse le Nigéria vers la victoire

En même temps que Italie - Belgique, il y avait des rencontres qualificatives en Afrique.

A l’occasion de la 4e journée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique, le Nigeria a repris sa marche en avant s’imposant en Centrafrique (0-2), ce dimanche, avec notamment un but d’Osimhen. Les Super Eagles conservent la tête du groupe C avec 5 points d’avance sur le Cap-Vert, qui accueille le Libéria à partir de 18h.

De son côté, le Mali l’a emporté au Kenya (0-1) et reste premier de la poule E avec seulement deux points de plus que l’Ouganda, tombeur du Rwanda (1-0). A noter la défaite surprise du Bénin sur sa pelouse face à la Tanzanie (0-1). Les Écureuils laissent la tête du groupe J à leurs adversaires du jour et pourraient voir la République démocratique du Congo passer devant en cas de succès à Madagascar.

Les premiers résultats du jour :

Groupe C : Centrafrique 0-2 Nigeria

Groupe E : Kenya 0-1 Mali, Ouganda 1-0 Rwanda

Groupe J : Bénin 0-1 Tanzanie