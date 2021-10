Jan Vertonghen regrette le but validé de Mbappé : "Pire règle du football !"

Le but de Kylian Mbappé a créé la polémique, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les défenseurs de la lettre et ceux de l'esprit, le désaccord est total. Car le but du Français est "valide", selon le règlement, ce que ne comprend pas Jan Vertonghen.

Eric Garcia déviant la passe de Théo Hernandez, Kylian Mbappé, hors-jeu au début de la phase, se retrouve en position licite au moment de tromper Unai Simon. Et si beaucoup ont cru à une erreur de la VAR, il s'agissait en fait d'une règle tout à fait valable. Ce que ne comprend pas Jan Vertonghen, qui s'est emparé du sujet sur Twitter : "C'est la pire règle du football. Réglez-ça, s'il vous plaît ...", écrit-il. Worst rule in football! Sort it out please… https://t.co/E4krSNpgWC — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) October 11, 2021